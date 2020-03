Emergenza Coronavirus. Ecco come le famiglie possono ottenere il sussidio dalla Regione Liguria

Genova. In seguito all’emergenza Coronavirus la Regione Liguria si è mossa stanziando 500 euro per le famiglie. E’ un aiuto per le spese extra causate dalla sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado. Potranno essere impegnati, ad esempio, per pagare la babysitter, dal momento che i genitori che lavorano non possono badare ai propri figli e non tutti hanno nonni ai quali rivolgersi o non vogliano rischiare di esporre un anziano al contagio.

Infatti, come si legge in una nota stampa della Regione: «La misura è finalizzata a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a €50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19».

I limiti ISEE

€ 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 20.000,00 (compresi)

€ 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 50.000,00 (compresi)

Vanno presi come riferimento i dati ISEE 2020 per chi non ha potuto ancora farlo può utilizzare i dati del vacchio ISEE 2019 ormai scaduto ma valido ai fini della partecipazione a questo bando di emergenza.

Quando e dove fare domanda

La richiesta va fatta sul sito filse.it . Si può accedere al bando dal 16/03/2020 fino al 16/04/2020