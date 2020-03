Emergenza coronavirus, chiude la cassa dell’ufficio verbali della municipale di Sanremo

Sanremo. La cassa dell’ufficio verbali della polizia municipale di Sanremo chiude per un tempo indeterminato. Lo annuncia il comandante Claudio Frattarola:

«Richiamate le misure adottate dal Governo per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 e, da ultimo, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, vista la possibilità di pagare le sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada con lo sconto del 30% entro 30 giorni, anziché 5 giorni, per tutti i verbali notificati tra il 17 marzo e il 31 maggio, vista la necessità primaria di rispettare il divieto di uscire da casa se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità, di salute, si comunica che la cassa dell’ufficio verbali della polizia municipale di Sanremo resterà chiusa fino a nuova comunicazione».

L’ufficio verbali resta comunque operativo e contattabile via mail all’indirizzo p.m.verbali@comunedisanremo.it e telefonicamente tramite il centralino al numero 0184 52361. Per contattare la Polizia Municipale di Sanremo sono attivi il numero telefonico del Piantone – Centralino 0184 52361, il numero verde di Pronto Intervento 800 602800, l’indirizzo mail p.m.sanremo@comunedisanremo.it, l’indirizzo pec comune.sanremo@legalmail.it e tutti gli altri recapiti telefonici e mail indicati sul sito web del Comune di Sanremo – settore polizia municipale e protezione civile (gestione emergenze) www.comunedisanremo.it.