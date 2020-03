Emergenza Coronavirus, annullato il corso di clownterapia

Imperia. Nel rispetto della normativa vigente in materia di Coronavirus Covid-19, il liceo Vieusseux ha annunciato che il corso sulla clownterapia, in programma presso l’Oratorio dell’Assunta in via Carmine a Costa d’Oneglia previsto per i giorni 7 e 8 marzo, non avrà luogo in nessuna delle due date.