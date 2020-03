Emergenza coronavirus, Amaie e Iren Mercato chiudono gli sportelli fisici

Sanremo. Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo recante nuove misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus Covid-19, Amaie Spa ha adottato le seguenti misure, in vigore da domani, mercoledì 11 marzo e siano a tutto il 3 aprile fatte salve eventuali proroghe dipendenti da nuove e diverse disposizioni governative:

Chiusura di tutti gli sportelli fisici presso sede Amaie Spa in via Armea 96, unitamente a quelli di Iren Mercato Spa presenti nello stesso plesso, mantenimento possibilità per la clientela di contattare l’azienda tramite telefono, posta elettronica, pec o telefax, limitazione dell’attività dei settori tecnici, sospensione interventi programmati sulle reti, mantenimento servizio guasti e perdita sia acquedotto che impianto elettrico, mantenimento servizio illuminazione pubblica, limitazione interventi sulle utenze ad esclusione di potenziamenti, riduzioni, spostamenti contatori e condutture.

Contatti di riferimento: telefono 0184 5381, telefax 0184 510847, email info@amaie.it, pec amaie@legalmail.it.