Emergenza coronavirus, aggiornato il piano incrementale al Galliera di Genova per contenere l’epidemia

Genova. Nell’ottica del “Piano incrementale azioni urgenti” predisposto da Alisa per favorire il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, sono state avviate presso l’ospedale Galliera di Genova le seguenti azioni:

Da venerdì 13 marzo si è provveduto alla ricollocazione dei pazienti dai reparti di Geriatria (1B6) e Medicina (0B3) presso altre aree dell’ospedale e alla contestuale apertura del quarto piano del padiglione A: pertanto, il padiglione A ospiterà interamente pazienti con patologie riconducibili alle malattie infettive

Sono stati attivati progressivamente quattro posti letto di rianimazione presso le sale operatorie del primo piano del Blocco operatorio centrale, in corrispondenza della Recovery room

Si informa infine che è in atto una progressiva sanificazione diffusa degli spazi dell’ente ospedaliero. L’attività chirurgica operatoria non urgente è stata sospesa dalle 20 di venerdì 13 marzo a data da destinarsi e di conseguenza è sospesa l’attività del pre-ricovero chirurgico

Da lunedì 16 marzo l’attività Cup viene concentrata presso il Cup1, Pad. B8 – piano terra (ingresso via A. Volta 6),, engono chiuse le portinerie di via Volta 8, ingresso principale, e corso Mentana 16 e rimangono attive le portinerie di via Volta 6, San Filippo, da privilegiare per gli utenti e Mura delle Cappuccine 14, amministrazione. Si ribadisce che il transito attraverso la portineria del Pronto Soccorso è consentito esclusivamente dalle 20.20 alle 6.30, in quanto unico varco pedonale disponibile.

Si comunica che da lunedì 16 marzo l’ufficio relazioni con il pubblico, alla luce delle direttive vigenti, fornirà il suo supporto agli utenti esterni tramite telefono, e-mail e modulo on-line raggiungibile dal sito www.galliera.it.

È in corso di valutazione e predisposizione, da parte della task force ligure in materia di coronavirus, sentito il Diar materno infantile e gli specialisti, lo step previsto per la ricollocazione temporanea del punto nascita nella rete metropolitana, in particolare presso l’istituto Gaslini.