Eliminare virus e batteri con l’alta disinfezione ambientale: scopri il metodo biologico di Infinity Biotech Riviera

Sanremo. Eliminare virus e batteri non è mai stato fondamentale come in questi giorni in cui il Coronavirus sta monopolizzando l’Italia e il resto del mondo. Sono in molti coloro che attualmente si stanno dedicando alla sanificazione di ambienti come scuole e uffici, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto governativo dell’11 marzo che recita “siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro”, ma lo staranno facendo nel modo corretto?

I prodotti che vengono utilizzati in questi casi sono cloro e prodotti chimici tradizionali, ma, a differenza di quello che si può credere, non sempre l’utilizzo di sostanze altamente aggressive usate senza protocolli testati e metodi sperimentati è in grado di eliminare tutte le cariche batteriche presenti all’interno degli ambienti, andando spesso a trattarne solamente una parte, ad esempio i pavimenti. Inoltre, alcuni di questi prodotti hanno il problema di sedimentarsi, motivo per il quale dopo il loro passaggio sarebbe necessaria un’ulteriore pulizia per rimuoverli, lasciando comunque l’ambiente non completamente igienizzato.

Infinity Biotech Riviera, azienda sanremese di alta disinfezione ambientale, utilizza un metodo completamente biologico, altamente efficace e testato, con protocolli specifici e con la sicurezza di andare a trattare l’intero volume dell’ambiente.

L’azienda, presente sul territorio dal 2018, nasce con lo scopo di abbattere virus, batteri, muffe e acari della polvere principalmente nel settore nautico, intervenendo anche in hotel, aziende, uffici e case private. Ma come lavora Infinity Biotech Riviera? «Utilizziamo macchine innovative a forma di cubo che atomizzano perossido di idrogeno stabilizzato, comunemente acqua ossigenata», spiega Roberto Grammatica, socio dell’attività insieme a Yari Morrone.

«Il prodotto ha la caratteristica di sanificare ogni angolo della stanza ed eliminare ogni carica batterica e virus presente al suo interno – prosegue Roberto -. Si tratta di un metodo particolare perché permette di sanificare uno spazio di 30 metri quadri in qualche minuto ed essendo biologico si può rientrare all’interno della stanza appena un quarto d’ora dopo, mentre invece quando vengono impiegati prodotti chimici i tempi di attesa possono essere anche di 24/48 ore. Possiamo dunque garantire al cliente velocità e flessibilità, il nostro lavoro non lascia tracce residue, non bisogna pulire nulla, non crea nessun tipo di umidità, l’ambiente è perfettamente pronto per essere abitato e la carica batterica è pari a zero», spiega il titolare.

Il metodo impiegato da Infinity Biotech Riviera nasce per la disinfezione delle sale operatorie, tra i luoghi più difficili e importanti da sanificare per via della presenza di macchinari tecnologicamente avanzati, delicati e costosi che non possono in alcun modo prendere umidità e corrodersi, per questo motivo il metodo utilizzato da Infinity Biotech Riviera è l’ideale perché non è obbligatorio spostare gli oggetti presenti nella stanza che si vuole igienizzare: «È una libera scelta del cliente – prosegue Roberto – in quanto più le superfici si presentano prive di oggetti, più saremo in grado di garantire una disinfezione approfondita, facendo ottenere al cliente un risultato più omogeneo».

L’intervento della Infinity Biotech Riviera si conclude con una relazione sul tipo di intervento che è stato effettuato e con il rilascio di un tagliando che attesta la perfetta sanificazione dell’ambiente.

Tutte le macchine utilizzate sono Made in Italy, precisamente di Rivergaro, Piacenza. La Infinity Biotech Spa del professor Roberto Facchini Henandez è impegnata a livello mondiale, compreso il territorio cinese, specialmente in questo momento delicato. Per maggiori informazioni contattare Infinity Biotech Riviera al numero verde 800 029199, mail info@infinitybiotechriviera.com, sito www.infinitybiotechriviera.com.