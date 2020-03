Elezioni amministrative 2020 in provincia di Imperia, chi si candida e chi no nei cinque comuni chiamati alle urne

Imperia. A fine maggio (coronavirus permettendo) cinque comuni della provincia andranno alle urne, in contemporanea con le regionali, per eleggere i rispettivi sindaci.

Partendo da ponente troviamo nella lista Rocchetta Nervina, dove il sindaco uscente Marco Rondelli non si ricandida e non ci sono ne dati ufficiali quanto ufficiosi su papabili aspiranti alla carica di primo cittadino.

Situazione quasi simile a Perinaldo, con Francesco Guglielmi che non punta al terzo mandato (ed a superare i 28 anni di carriera in municipio) perché “E’ troppo stressante”. Si cerca comunque un qualcuno da candidare a suo sostituto.

Andiamo sulla costa (unico tra i cinque comuni) e troviamo Santo Stefano al Mare ancora con il sindaco uscente, Elio Di Placido, che non si candida. Qui però c’è un’ufficialità ed un nome: quello di Marcello Pallini, ex primo cittadino prima di Di Placido per 2 mandati consecutivi. Si candiderebbe anche uno dei fratelli D’Aloisio: Sergio, anche lui ex sindaco e Lucio.

Anche a Pietrabruna il primo cittadino uscente, Miriano Pirero, non si ricandida, ma ci sono i nomi di tre candidati: Massimo Rosso, Franca Ranise ed Alessandro Rossi.

In controtendenza infine Aquila D’Arroscia, con Tullio Cha che punto ad un altro mandato, anche se si conoscono i nomi dei suoi ipotetici contendenti.