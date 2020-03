Sanremo. Urta uno scooter parcheggiato e ne abbatte quattro. E’ successo oggi pomeriggio verso le 14.30 in via Roma, all’altezza dell’intersezione con via Gaudio.

Grazie all’effetto domino (quello dei tasselli del gioco cinese che messi in fila cadono tutti dopo che è stato fatto cadere il primo) il motorino caduto ne ha coinvolti altri tre.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta prima la polizia locale e poi quella stradale.