San Lorenzo al Mare. «Caro milanese in quarantena devi stare, caro torinese al mare non devi andare, il Coronavirus non vogliamo. E ciao Milano ti cantiamo tutti in coro mentre guardiamo il tramonto d’oro. E ciao Torino non sfruttare le scuole chiuse per menarci il belino».

Queste poche righe in rima, ma discriminanti nei confronti degli abitanti di Lombardia e Piemonte, regioni colpite negli ultimi giorni dal Covid-19, sono apparse questa mattina su alcune pagine Facebook non ufficiali di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, poi prontamente rimosse.

Il responsabile dell’accaduto non è stato individuato, ma sono numerosi gli utenti che si sono accorti dell’accaduto, salvando la dura filastrocca prima che questa venisse cancellata.