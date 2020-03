Dramma ad Arma di Taggia, donna precipita dalla finestra e muore

Arma di Taggia. Non è riuscita a sopravvivere al dolore per la perdita del proprio compagno e ha deciso di farla finita: una donna di 70 anni è morta la scorsa notte, dopo essersi lanciata da una finestra del proprio appartamento in via del Forno ad Arma di Taggia.

Solo due giorni prima, la signora, di origini francesi, aveva perso il marito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatarne la morte della settantenne.