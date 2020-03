Donna di Imperia arrestata dai carabinieri durante sgombero palazzo a Firenze

Firenze. Una 45enne di Imperia è stata arrestata ieri dai carabinieri nel corso dello sgombero di un palazzo occupato a Firenze, in via Pellas. La donna è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Velletri a seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza. Lo scrive l’agenzia Ansa. E’ quanto emerso oggi dalle forze dell’ordine facendo un bilancio dell’operazione. Sempre durante lo stesso sgombero due 19enni, marocchini, erano stati trovati in uno degli appartamenti e sono stati arrestati dalla polizia poiché risultati gravati da misure personali di custodia cautelare in carcere per furto.