Donati alla Croce Rossa sanremese due ventilatori polmonari

Sanremo. Ad un anno dalla scomparsa del giovanissimo Lorenzo Borroni, i genitori Sergio e Elide hanno voluto ricordare l’amato figlio donando al comitato sanremese di Croce Rossa Italiana la somma destinata all’acquisto di due ventilatori polmonari.

“Ti ricordiamo per la tua bontà, la tua sensibilità ed il tuo profondo altruismo – hanno detto i due commossi genitori durante la cerimonia di consegna avvenuta sabato mattina direttamente nella sede Cri di via Pisacane – e siamo convinti che tu saresti stato il primo a volere essere d’aiuto e di supporto in questo difficile momento, sostenendo sanitari, soccorritori e volontari”. Visibilmente commosso anche il presidente Cri Ettore Guazzoni, che ha brevemente illustrato a cosa serviranno i due strumenti.

“I ventilatori polmonari verranno impegnati per supportare l’attività respiratoria dei pazienti intubati in grave deficit respiratoria autonoma. Essendo mobili, saranno alternativamente installati su ambulanze di rianimazione adibite al trasporto di pazienti critici, con l’ausilio di personale medico ed infermieristico. Questi ventilatori polmonari sono dotati di una batteria supplementare in modo da essere utilizzati anche senza l’ambulanza, ad esempio in fase di trasferimento dal mezzo al reparto ospedaliero”.