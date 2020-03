Don Jean Pierre celebra la messa in diretta Facebook dalla parrocchia di Aurigo

Aurigo. Lo ha annunciato attraverso i social: don Jean Pierre Vinciguerra, parroco di Aurigo in valle Impero, stamattina alle 11 celebrerà la messa in diretta Facebook per i suoi parrocchiani ma anche per tutti coloro che si vorranno collegare.

L’iniziativa è stata accolta con favore dal popolo della rete orfano delle celebrazioni a seguito dei divieti per l’emergenza coronavirus.

Apprezzata a leggere i commenti alla notizia (un po’ meno dal vescovo monsignor Guglielmo Borghetti) anche la decisione del parroco della Madonna Rovere di San Bartolomeo di non chiudere le porte della chiesa durante la celebrazione nonostante il divieto in vigore. da parte del parroco don Marco Cuneo. Pare comunque, che altri preti “ribelli” abbiano seguito la stessa strada.