Dodici morti in due settimane in casa di riposo a Mougins: c’è lo spettro del Covid-19

Mougins. La residenza protetta La Riviera a Mougins, nell’entroterra di Cannes, conta il triste primato di dodici decessi in due settimane. A riportare la notizia è il quotidiano francese Nice Matin. L’ipotesi prevalente è ovviamente quella che vede il coronavirus causa dei decessi degli anziani ospiti, ma bisognerà attendere l’esito dell’indagine interna alla struttura per avere una conferma.

Anche in Francia, così come in Italia, le Residenze Sanitarie Assistite nulla hanno potuto nei confronti del nemico invisibile che si nasconde dietro al nome di Covid-19. Da Ventimiglia a Pontedassio, sono tanti gli anziani ospiti morti per infezione da coronavirus.