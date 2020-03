Diano Marina, tornano in Lombardia dopo la vacanza: coniugi denunciati dai vigili

Diano Marina. Intercettati da una pattuglia della Polizia municipale, una coppia di pensionati di 71 e 73 anni di Lomazzo in provincia di Como, è stata denunciata per violazione degli obblighi di lasciare il territorio del comune in cui ci si trova. Stavano, infatti, tornando a casa in Lombardia dopo aver trascorso una vacanza a Diano.

Spiega il comandante Franco Mistretta: «Sono stati informati della circostanza che in base al nuovo decreto del ministro della Salute Roberto Speranza sarebbero stati denunciati, ma hanno detto che dopo la vacanza desideravano tornare a casa, quindi è scattata la denuncia».

Presso il comando della città degli aranci è in corso da alcuni giorni il controllo incrociato dei dati delle presenze nelle seconde case che gli amministratori di condominio convocati a tal proposito dal sindaco Giacomo Chiappori stanno svolgendo. «Poi partiranno le verifiche», conclude Mistretta.