Diano Marina, seconde case off limits: Chiappori convoca gli amministratori di condominio

Diano Marina. Il sindaco Giacomo Chiappori ha convocato per stamattina a Palazzo comunale gli amministratori di condominio della Città degli aranci: l’obiettivo è verificare quanti alloggi sono occupati da proprietari delle seconde case. La nuova stretta del governo recepita anche dall’ordinanza governatore della Liguria Giovanni Toti, proibisce gli spostamenti nelle case di vacanza.

«Potendo avere disposizione un quadro il più possibile completo delle presenze, partiranno le verifiche da parte del Comando vigili» spiega Chiappori che aggiunge: «La chiusura della passeggiata? Impedire fisicamente alle persone di andare in giro non credo sia competenza di un sindaco ma del governo. Poi occorrono le forze per farli rispettare i divieti. Tocca, secondo me, allo Stato centrale disporre il divieto assoluto di uscire di casa alle persone. Certe ordinanze di questi giorni di miei colleghi sono al limite se non oltre della legittimità».