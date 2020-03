Diano Marina. C’è anche il gatto Anca tra i protagonisti della quarantena forzata all’hotel Paradiso di Diano Marina dove alloggiava un anziano turista di Brembate di Sopra (Bergamo) risultato affetto da coronavirus e ora ricoverato all’ospedale Borea di Sanremo, nel reparto Malattie Infettive. Il micio, che solitamente si aggira anche all’interno della struttura alberghiera, è ora obbligato ad attendere fuori dalla porta. Ad Anca non manca nulla: ha una cuccia calda e cibo fresco. L’ingresso in hotel gli è stato vietato per motivi di sicurezza. E così lui attende, fuori dalla porta, con l’immancabile aplomb che ben conosce chi vive a contatto con i felini.

