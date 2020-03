Dal Piemonte a Diano Marina per lavori di restauro: muratori denunciati dai vigili

Diano Marina. In regola per poter lavorare (ma non per uscire dai confini della propria Regione) due artigiani edili di Torino ieri si sono recati nella città degli aranci per proseguire i lavori di ristrutturazione presso una seconda casa.

I due muratori di 47 e 43 anni ieri sono stati intercettati da una pattuglia dei vigili urbani di Diano che li ha denunciati per violazione delle disposizioni del Decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte contro il diffondersi del coronavirus.

L’altro giorno, invece, a finire nelle maglie del dispositivo approntato dal comandate Franco Mistretta erano stati due coniugi pensionati della provincia di Como che avevano raggiunto la loro seconda casa a Diano Marina.