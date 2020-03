Da Londra un sanremese parla del Coronavirus in Gran Bretagna: «Potrebbe essere una strage»

Londra. «Potrebbe essere una strage». A parlare del pericolo Covid-19 nelle terre albioniche è Silvano Guadagni, sanremese, in Inghilterra per lavoro dopo il diploma al liceo Amoretti della Città dei Fiori.

Ha 27 anni e dopo un po’ di gavetta come cameriere o lavapiatti ora è stabilmente impiegato in un ufficio. Stamane è stato intervistato dalla Rai nel corso del programma “UnoMattina”.

I colleghi del servizio televisivo pubblico gli hanno chiesto fondamentalmente come si vive nella capitale inglese ai tempi del Coronavirus e del principe Carlo, infettato dal morbo.

Ma parlando con un suo ex professore del liceo Socio-psico-pedagogico, Silvano, ha espresso le sue forti preoccupazioni, a partire da quella già citata, per l’evoluzione della pandemia nel Regno Unito: «Qua sta per arrivare, hanno temporeggiato più dell’Italia anche se il problema si poteva già vedere in altri paesi – spiega Guadagni – però qua le infrastrutture mediche hanno già dal 30 al 50% di staff già ora in auto-isolamento»