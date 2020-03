Ecco la prima ricetta, scelta tra quelle inviate dai nostri lettori, per la rubrica “Cucinare in casa ai tempi del coronavirus“.

Si tratta del polpo caramellato su vellutata di zucca di Luca Colombo: “Vi do la mia ricettina di stasera, perché il polpo non è solo con le patate. Lo potete valorizzare con poco: fate bollire il polpo in acqua con cipolla, limone, vino, aceto, alloro e carota x 40 minuti x kg.

di 4 Galleria fotografica polpo caramellato su vellutata di zucca di Luca Colombo







Spegnete e lasciate raffreddare nel suo brodo. abbiamo fatto una semplice vellutata di zucca aggiungendo un cucchiaino di salsa di soia, mentre i pomodorini tagliati a metà e conditi con sale, zucchero, pepe e origano erano in forno a 140° x 2 ore caramellate i tentacoli con zucchero di canna e un pizzico di sale impiattate la vellutata, il polpo e i pomodorini con un ciuffo di rosmarino e una spolverata di pepe e di tarallo pugliese al peperoncino.

Il resto del polpo l’ho passato sulla piastra rovente con olio, prezzemolo e rosmarino tritato servito su limone a spicchi”.