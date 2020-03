Cervo. La Croce d’Oro di Cervo in prima linea contro il coronavirus. «E’ iniziata per la “fase 2” della lotta al Covid-19 e siamo impegnati più che mai con uomini e mezzi per combattere questa battaglia e per garantire allo stesso tempo le attività già programmate e non differibili per gli alti pazienti che non sono certamente spariti» – afferma la Croce d’Oro di Cervo.

«E’ un onore ed un orgoglio essere qui, oggi. Essere chiamati a questo compito delicato, in un momento così importante per tutti è un premio alle nostre fatiche. A maggior ragione, qui, vogliamo dare del nostro meglio. Lavoriamo 24 ore al giorno, su più sedi ed in più postazioni avendo massima cura per la sicurezza degli operatori, dei pazienti e di tutta la popolazione.

Abbiamo messo in atto misure straordinarie di protezione e di sanificazione, che richiedono anche un importante dispendio in denaro, le nostre scorte non sono infinite così come le nostre disponibilità economiche. Vi chiediamo un aiuto per far fronte alle spese che ci servono per gestire l’emergenza, dobbiamo affrontare spese straordinarie e lo dobbiamo fare subito.

I nostri IBAN sono

Unicredit: IT06H0200822700000100908791

CARIGE: IT75R0617549060000000616180

Causale: contributo emergenza Covid19

Vi ringraziamo fin da subito. Seguiteci e vi terremo aggiornati. Insieme vinceremo la battaglia» – dice.