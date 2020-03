Covid-19, la Cgil: «Tamponi a tutti gli operatori sanitari per impedire il diffondersi dell’epidemia»

Imperia. «Chiediamo che venga effettuato il “tampone” a tutti gli operatori sanitari prevedendo la possibilità di estenderlo verso tutta la la popolazione. Solo così facendo si potrà avere un quadro più chiaro della situazione e corrispondente alla realtà, mettendo in atto azioni di contenimento più efficaci. Diversamente la diffusione del virus all’interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie sarà incontrollabile e inarrestabile». La richiesta indirizzata al direttore generale dell’Asl1 Imperiese Marco Damonte Prioli è firmata da Tiziano Tomatis e Alessandro Petrini della Fp Cgil.

«Lo conferma l’aggravarsi dell’epidemia tra gli operatori sanitari, mentre le misure suggerite a livello regionale raccomandano di procedere al tampone esclusivamente se si manifesta sintomatologia relativa al Covid-19 negandolo, quindi, a coloro che siano stati a contatto con il soggetto positivo ma la sintomatologia potrebbe essere assente. Bisogna tenere presente che negli ultimi giorni molti operatori sono stati a contatto con pazienti positivi senza i dovuti dispositivi di protezione individuale, perché in reparti ritenuti “puliti”», specifica la lettera.

«Non si può aspettare che la virulenza aggressiva del Covid-19 regredisca naturalmente, si devono mettere in campo tutte le capacità organizzative e gestionali, utilizzando tutti i sistemi di prevenzione in possesso per definire un percorso chiaro», concludono Tomatis e Petrini.