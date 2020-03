Covid -19, appello di un gruppo di cittadini imperiesi: «Il personale sanitario sia dotato dei dispositivi di protezione»

Imperia. «Chiediamo che tutto il personale sanitario della nostra provincia (medici, infermieri, medici di famiglia, pubbliche assistenze…) che sono coloro che sono in grado di fermare il contagio del covid – 19 e che noi consideriamo degli eroi per gli enormi sforzi e sacrifici che stanno facendo, siano aiutati da parte delle istituzioni regionali ad essere provvisti dei dispositivi di protezione e quindi almeno di maschere Ffp2, occhiali protettivi, calzari, camici per garantire loro una adeguata sicurezza in quanto in questi giorni sono troppi i sanitari che si stanno ammalando negli ospedali e nelle strutture sanitarie della provincia di Imperia. Quindi chi curerà i malati? Mancano anche i tamponi, quindi vogliamo sensibilizzare di più a livello regionale la carenza di tali presidi nella provincia di Imperia nella quale in questi ultimi giorni i contagiati stanno notevolmente aumentando».

Un gruppo di cittadini imperiesi

(seguono 48 firme)