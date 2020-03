Coronavirus, volontario del soccorso positivo. Ricoverato a Sanremo

Sanremo. Tra le persone ricoverate in ospedale c’è anche un soccorritore di 45 anni di Imperia, che opera come volontario per la Croce Bianca.

L’uomo ha iniziato ad accusare affaticamento respiratorio e poi tosse. E’ stato prima trasferito nel reparto “Covid”, ex nefro, nell’ospedale di Imperia. Qui è risultato positivo al tampone ed è stato così trasferito al Borea di Sanremo presso il reparto di Malattie Infettive. Il 45enne non sarebbe grave, ma è tenuto sotto osservazione dai medici.