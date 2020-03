Coronavirus, Vallebona sempre più unita e solidale. Il Sindaco: «Si rafforza il senso di comunità, insieme ce la faremo»

Vallebona. Una comunità unita e solidale. E’ quella del paese di Vallebona, che in piena emergenza sanitaria a causa del coronavirus si mette a disposizione per aiutare coloro che avessero necessità, come anziani o presone fragili e immunodepresse.

«Comunichiamo con piacere ed emozione che molte persone della comunità di Vallebona hanno contattato gli uffici comunali o direttamente il Sindaco per mettersi a disposizione nel fornire aiuto e collaborazione per chi avesse necessità - fanno sapere dal Comune – Un segnale di grande solidarietà che infonde fiducia e che rafforza il senso di comunità!».

«Ringraziamo inoltre gli instancabili Marco ed Erika della Farmacia Lolli, gli esercizi commerciali di Tiziana, Pia e Angelo, che stanno continuando a fornire con fatica e passione un servizio per i cittadini, e gli impiegati e gli ausiliari degli uffici comunali che rispondono a tutte le richieste di informazioni ed esigenze dei residenti. Abbiamo tutti bisogno l’uno dell’altro: insieme ce la faremo» – sottolineano il sindaco Roberta Guglielmi e l’Amministrazione comunale.