Coronavirus, un reddito di quarantena per tutti coloro che sono inattivi

Imperia. «C’è bisogno di chiudere tutte le attività non necessarie che non si possano svolgere in completa sicurezza, ma per davvero. C’è bisogno di un reddito di quarantena per tutti coloro che sono inattivi. C’è bisogno di restare uniti per passare questo momento difficile, senza cercare facili capri espiatori nel vicino che fa una passeggiata o porta fuori il cane» – affermano Csa la talpa e l’orologio, l’Ass. Garabombo l’invisibile e l’Ass. per la Fondazione Marco Beltrami parlando dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Pur nella difficoltà della situazione le responsabilità di chi ha anteposto il profitto alla vita stanno emergendo, i video-appelli a continuare correre economicamente a prendere aperitivi rimarranno lì a perenne monito.

Ora cominciamo a pensare al dopo, perché non andrà tutto bene, troppe saranno le persone che ci lasceranno, ma dovremo ripartire prima o poi, e non dovrà tornare tutto come prima, perché “come prima” è il problema. Noi ci saremo, al fianco di quelli che come noi perderanno tutto» – concludono.