Diano Marina. «Stiamo bene, non abbiamo nessun sintomo – fa sapere Armando, un ospite dell’hotel Paradiso, ora in quarantena – Al momento siamo chiusi in camera. Abbiamo saputo della notizia solo stamattina. Fino a ieri la situazione era normale, infatti siamo scesi come sempre a cena tutti insieme e poi siamo andati a letto».

«Stamattina mi sono alzato verso le 6, ho fatto doccia e barba e sono sceso per andare, come sempre, in spiaggia ma non mi hanno fatto uscire dall’albergo – racconta il signor Armando di Bergamo - Non ci dicono niente, iniziamo a non pensare bene e a preoccuparci, per ora non ci hanno fatto nessun controllo né tampone».

«Siamo in Liguria dal 22 febbraio - dice – e questo sabato saremo dovuti tornare a Bergamo. Speriamo di poter tornare presto a casa».