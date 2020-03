Coronavirus, un imperiese dona cinque respiratori polmonari al reparto pneumologia dell’ospedale

Imperia. A seguito all’iniziativa di sedici cittadini imperiesi che hanno effettuato un’erogazione liberale all’Asl 1 per acquistare un respiratore polmonare Hamilton da donare all’ospedale di Sanremo, un altro cittadino imperiese, C.C., ha effettuato una consistente erogazione liberale all’Asl 1 per acquistare 5 respiratori polmonari Respironics per il Reparto Pneumologia dell’Ospedale di Imperia.

Un gesto solidale e molto apprezzato nel pieno dell’emergenza sanitaria a causa del coronavirus, Cov-19.