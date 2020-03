Coronavirus, tutte le procedure per accedere alla disoccupazione totale rafforzata a Monaco

Monaco. Le conseguenze della pandemia di Covid-19 rischiano di essere pesanti, dal punto di vista economico, anche nel ricco Principato di Monaco, da sempre emblema di lusso e sfarzo. Quest’anno, però, sono stati annullati eventi del calibro del Gran Premio storico e di quello di F1. E ancora il Rolex Monte Carlo Master, il Ballo della Rosa e altro ancora. Eventi, realizzati da persone pagate per farlo.

A Monaco «nessuno sarà lasciato indietro». E’ questo il lei-motiv che da giorni circola a Palazzo, ripetuto a più riprese dal Presidente del Consiglio Nazionale monegasco, Stéphane Valeri, così come da tutti i Consiglieri-Ministri. Come metterlo in pratica? Approfondiamo il tema con il direttore di QE-Magazine, Maria Bologna.

Il link qui: Tutte le procedure per la disoccupazione