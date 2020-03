Coronavirus, Toti: «Numeri in crescita, ma teniamo la linea del Piave. Trascorriamo una domenica in casa»

Genova. «1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Siamo in un momento di grande crescita. Fortunatamente molti sono a domicilio. Sono orgoglioso che grazie allo sforzo straordinario di tutti, tutti i pazienti sono stati accolti e hanno avuto le cure necessarie. Siamo a 152 vittime, ne seguiranno inevitabilmente altre, ma nessuno è rimasto senza cure. In Asl 1 oggi abbiamo 125 ricoverati e 16 in terapia intensiva», lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto serale.

«Nei prossimi giorni – ha detto Toti – arriveranno ulteriori mascherine. Stiamo distribuendo mascherine alle forze dell’ordine e agli operatori che servono nelle funzioni essenziali. Bisogna essere ulteriormente rispettosi, non andare in luoghi in cui ci possa essere promiscuità. Prevediamo in arrivo di altri malati nei nostri ospedali. Bisogna evitare di andare nelle seconde case. Chi vuole portare fuori il cane o ha bisogno di camminare deve farlo intorno alla propria abitazione per cercare di asfissiare il virus. Ringrazio a tal proposito tutte le forze di polizia che ci hanno aiutato a tenere sgombre le strade»,

«Al porto di Savona è arrivata la nave da crociera con italiani e stranieri. Entro domani tutti gli italiani a bordo saranno al proprio domicilio. Tutti coloro che resteranno sulla nave faranno lì la quarantena. Saranno gestiti dalla Sanità dalla Protezione civile. Stiamo monitorando ora per ora l’evolversi della situazione. Se tutti avranno fatto il proprio dovere ci auguriamo di vedere dei numeri in calo dalla prossima settimana».

«Lunedì presenteremo una serie di misure che la Regione ha preso per aiutare ulteriormente le famiglie. Vorrei fare un appello alla responsabilità di tutti per superare questo momento. Una domenica in casa, siamo sulla linea del Piave e non possiamo concedere nulla al nostro nemico», ha concluso il presidente della Regione.