Coronavirus, Toti: «Le mascherine in arrivo da Roma di cui parla il Pd? Poche e di scarsa qualità»

Genova. «Cari amici del Pd, smettete di dare numeri al lotto sulle mascherine in arrivo. Delle 80 mila mascherine trionfalmente annunciate, oltre 70 mila sono chirurgiche e la maggior parte del lotto di scarsa qualità già denunciato dalla Lombardia. Solo 4500 sono modello FFP2, utili ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari.

Il fabbisogno di un giorno per i nostri ospedali. Ringrazio per lo sforzo i Commissari Arcuri e Borrelli, che si stanno spendendo. Francamente non vedo cosa ci sia da festeggiare da parte del Pd! Scusate ma ci aspetteremmo ben altro».

Così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla richiesta di conferma da parte del Gruppo PD regionale dell’arrivo di mascherine per la protezione individuale dalla Protezione civile nazionale.