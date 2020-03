Diano Marina. Sono iniziate intorno alle 17,30 le operazioni per riportare a casa i 48 turisti bergamaschi, tutti provenienti dall’area di Brembate di Sopra, ospiti dell‘hotel Paradiso di Diano Marina, messo in quarantena dopo che, la scorsa notte, una coppia che viaggiava con la comitiva, è risultata positiva al Covid-19. L’Aurelia è stata chiusa, nei pressi della struttura alberghiera, per consentire agli ospiti di salire sul pullman giunto da Bergamo, da dove era partito nel primo pomeriggio.

A ciascun ospite, che come da ordinanza ha atteso nella propria stanza l’arrivo del mezzo, è stata donata una mascherina chirurgica in modo da evitare possibili contagi di persone non affette da coronavirus. A coordinare le operazioni, in costante contatto con l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, il comandante della polizia locale di Diano, Franco Mistretta, il coordinatore del Servizio di Igiene e Prevenzione di Imperia Severino Borri e Michelino Storto, coordinatore infermieristico del 118.

La comitiva di turisti soggiornava nella struttura dallo scorso 22 febbraio. Ma quando la vacanza in Riviera sembrava volgere tranquillamente al termine, una donna di 76 anni ha iniziato a stare male. Ieri sera, accompagnata dal marito, l’anziana si è recata nel pronto soccorso di Imperia. Poi il ritorno in albergo e infine il trasferimento nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Borea di Sanremo, dove la paziente si trova tutt’ora ricoverata in condizioni che i medici definiscono critiche. Sia lei, che il marito, di 81 anni, sono risultati positivi al coronavirus.