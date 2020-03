Bordighera. Una tenda da triage per accogliere i sospetti casi di Covid-19 è stata montata stamani davanti all’ospedale Saint Charles di Bordighera. Con l’aumento del numero di casi di coronavirus, le misure precauzionali si sono fatte più evidenti anche in Liguria. L’imperiese, così come tutto il territorio regionale, non è stato inserito tra le “zone rosse” dal decreto del governo firmato la scorsa notte dal premier Giuseppe Conte, ma la presenza di numerose persone letteralmente fuggite dalla Lombardia e dalle altre 14 province dove è scoppiata la pandemia, alza il livello di rischio.

«E’ assolutamente indispensabile attenersi a tutti le prescrizioni che sono state indicate nel decreto – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito, lanciando un monito alla popolazione .- Si tratta di misure indispensabili per preservare la nostra salute e per fare in modo che negli ospedali non ci sia un afflusso di persone tale da creare criticità per il funzionamento degli stessi».

Stamani protezione civile e personale sanitario del 118, insieme agli uomini della Croce Azzurra Misericordia, hanno montato la tenta da triage, sotto le indicazioni del medico responsabile del pronto soccorso. Presenti anche il sindaco Vittorio Ingenito e il vice sindaco Mauro Bozzarelli.

Stando ai dati riportati dal dipartimento di Protezione Civile, sono 5883 le persone risultate positive al Covid-19 in Italia. Di questi, 589 sono guariti, 233 sono deceduti: un dato, quest’ultimo, ancora in attesa di conferma da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità). In Liguria, i casi di persone risultate positive, sono saliti a 51, di cui 7 in provincia di Imperia. Al momento sono sei i morti nella nostra regione. Numeri destinati a salire se non si seguiranno alla lettera le prescrizioni inserite nel decreto del governo.