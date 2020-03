Coronavirus, tempi duri per i frontalieri: code in frontiera già all’alba

Ventimiglia. I controlli in frontiera a Ponte San Ludovico hanno causato code già alle 5 del mattino. Si preannunciano tempi duri per i frontalieri che ogni giorno si recano in Francia per raggiungere il posto di lavoro. Da mezzogiorno di ieri anche per andare oltreconfine è necessario mostrare una autocertificazione: si supera la barriera solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. Le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus in Francia sono analoghe a quelle italiane, con controlli rigorosi che limitano anche lo spostamento dei lavoratori.