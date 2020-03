Bordighera. L’emergenza coronavirus ha portato anche la Riviera Trasporti a prendere delle precauzioni per evitare il contagio. Sulle corriere sono comparse fettucce bianco-rosse per impedire ai passeggeri di avvicinarsi troppo all’autista. Per lo stesso motivo, entrata e uscita sono consentite solo dalla porta posteriore (nei mezzi dove le porte sono due).

Le indicazioni date dall’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino alle aziende del trasporto pubblico locale per prevenire il contagio da Covid-19 sono queste:

-disinfezioni sui treni in servizio sulla linea metropolitana di Genova;

– intensificazione degli interventi ed effettuazione di interventi speciali di pulizie sui bus, sui veicoli degli impianti speciali (ascensori, funicolari, scale mobili) e delle linee ferroviarie Genova – Casella e Principe – Granarolo, con particolare riferimento a maniglie e mancorrenti;

– massima diffusione sia a bordo mezzo sia alle stazioni/fermate, attraverso i display informativi ovvero, ove possibile, attraverso l’apposizione di apposite locandine informative, delle misure del decalogo emanato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

[Per le foto si ringrazia Matteo Castronovo]