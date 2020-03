Coronavirus, stop totale agli spostamenti fuori dal proprio comune. Ammessi solo per motivi di salute e lavoro

Da oggi non ci si potrà più spostare. E’ il nuovo provvedimento adottato congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno per contenere il contagio da coronavirus, che vieta a tutte le persone di spostarsi con mezzi di trasporto, pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui ci si trova.

L’ordinanza del Governo, come riporta l’Ansa, stabilisce che ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

L’ordinanza.pdf