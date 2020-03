Coronavirus, stop forzato per l’Ospedaletti Calcio. Mister Caverzan: «Campionato travagliato»

Ospedaletti. «Non è semplice mantenere la concentrazione – commenta il mister dell’Ospedaletti Calcio, Andrea Caverzan riferendosi allo stop forzato di questa domenica a causa dell’ordinanza emessa dalla Regione Liguria per il Coronavirus – Se andiamo a vedere nel campionato di Eccellenza il nostro cammino è stato molto travagliato a causa delle allerte meteo, del campo non utilizzabile e perciò dobbiamo sempre giocare fuori casa, ora del coronavirus, non è stata una delle annate più tranquille. Nonostante tutto siamo sempre riusciti ad uscirne bene, ad andare bene, anche se a volte abbiamo fatto un po’ più di fatica per riprendere la concentrazione e il ritmo».

«Prima di fare i calendari si dovrebbe pensare bene anche a questi fattori – dichiara – Siamo in Liguria, purtroppo ci sono spesso allerte meteo, magari si dovrebbe dare qualche sosta in più in campionato per poter avere la possibilità di recuperare bene, anche perché recuperare le partite a metà della settimana è un problema per tutti. Non è facile recuperare le partite di mercoledì visto che molti ragazzi lavorano».

«E’ meglio avere una sosta dopo una vittoria che dopo una sconfitta, perché sennò diventa veramente lunga – afferma il mister – Bisogna cercare assolutamente di fare allenamenti per non staccare completamente la spina, di avere sempre un ritorno alto, di avere la concentrazione giusta per fare le cose, farlo in maniera intensa come se ci fosse la partita alla domenica. Lunedì, che abbiamo la consuetudine di allenarci, ci alleneremo per prepararci alla partita di domenica».