Coronavirus, stop all’accesso di visitatori e accompagnatori negli ospedali dell’Imperiese

Imperia. In relazione allo stato di emergenza Covid-19, si comunica che, da oggi, i visitatori e accompagnatori non potranno accedere alle strutture ospedaliere.

L’Asl 1 ha adottato questa disposizione al fine di prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione e degli operatori all’infezione.

Per contattare le strutture si prega di fare riferimento ai recapiti telefonici forniti in fase di ricovero. In caso di necessità si prega di contattare il centralino di Asl 1: 0184-5361.

Le eccezioni possono riguardare solo gli accompagnatori di persone comunque fragili e l’accesso è consentito solo se preventivamente concordato con i responsabili delle strutture ed i coordinatori infermieristici.