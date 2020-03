Coronavirus, Sport Management chiude impianti sportivi ad Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo

Sanremo. Da oggi tutti gli impianti sportivi gestiti dalla società Sport Management saranno chiusi al pubblico e alle società sportive. Lo ha comunicato la stessa società, motivando la così la decisione presa: «Visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus».

Per quanto riguarda la provincia di Imperia, resteranno chiusi, fino a nuove disposizioni, la piscina comunale di Arma di Taggia, il palazzetto in via Diaz a Bordighera e il centro natatorio sportivo comunale di via Nostra Signora della Mercede a Sanremo.