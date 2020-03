Coronavirus, Spazio Zerosei di Ventimiglia alle famiglie: «La casa può trasformarsi in un regno di apprendimento»

Ventimiglia. In questo momento anche Spazio Zerosei di Ventimiglia offre il suo contributo alle famiglie per esprimere vicinanza attraverso gesti semplici di contatto virtuale.

Accedendo alla pagina Facebook di SpazioZeroSei Ventimiglia si può visualizzare il decalogo igienico sanitario per le buone norme di comportamento – a cura del partner di progetto Spazio ZeroSei di Torino – un “decalogo spaziale” illustrato con personaggi del Kamishibai.

E’ pubblicato anche un breve video a puntate: “In casa c’è Spazio” in cui si suggeriscono agli adulti viaggi, condivisi con i bambini, di esplorazione alla scoperta di quello che è tutti i giorni sotto gli occhi nelle stanze della casa.

«La casa è il luogo di sempre, ma in questi giorni lo è di più e può trasformarsi in un regno di apprendimento proprio a cominciare dalla cucina per esplorare successivamente altri ambienti con nuovi sguardi» – fa sapere la coordinatrice pedagogica di progetto Maria Grazia Fossati.