Coronavirus, sospesi tutti i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. A seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 marzo in cui si adottano ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e in cui si prevede la sospensione delle manifestazioni e degli eventi che comportino affollamento di persone, la Fondazione Orchestra Sinfonica comunica che tutti i concerti previsti in calendario da oggi fino al 3 aprile saranno sospesi, proprio in osservanza della normativa su coronavirus.

La Fondazione Orchestra Sinfonica si impegna a informare il proprio pubblico sull’evoluzione della situazione tramite i media locali, le newsletter, il sito www.sinfonicasanremo.it e la pagina Facebook.