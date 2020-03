Coronavirus, sospese tutte le regate fino al 22 marzo

Genova. Sospese tutte le regate fino al 22 marzo. Decisione presa dalla federazione per contenere il contagio di coronavirus.

«A seguito della pubblicazione del DPCM del 4 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si è ritenuto necessario disciplinare in modo unitario sul territorio nazionale gli interventi di limitazione o cancellazione delle attività sportive che la Federazione ha in atto – si legge nella comunicazione ufficiale – Ritengo doveroso informare d’aver assunto, d’intesa con il Consiglio Federale e la dirigenza territoriale, la decisione di sospendere le attività di formazione a carattere zonale e le manifestazioni ufficiali a calendario nazionale e zonale fino a tutto il 22 marzo prossimo».