Coronavirus, sospese tutte le attività al Tennis Club Dolceacqua

Dolceacqua. Sospese tutte le attività al Tennis Club Dolceacqua a causa del coronavirus.

«Avvisiamo tutti i nostri frequentatori che, in ottemperanza alle restrizioni ministeriali sul coronavirus, il Tc Dolceacqua rimarrà chiuso e che tutte le attività saranno sospese fino a domenica 15 marzo inclusa, data in cui vi aggiorneremo sulla situazione per la settimana seguente. Ringraziamo tutti per la comprensione in questo momento non semplice per tutti noi! Andrà tutto bene!» – fa sapere il Tc Dolceacqua.