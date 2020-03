Coronavirus, sopralluogo del Direttore generale di Asl1 nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo

Sanremo. Questa mattina, il direttore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli, ha effettuato un sopralluogo nel reparto di Malattie Infettive al padiglione Giannoni dell’ospedale di Sanremo dove sono ricoverati i pazienti affetti da Covid-19.

Accompagnato dal direttore della S.C. Malattie Infettive ASL1, Giovanni Cenderello e al coordinatore infermieristico Federica Ardissone, il direttore generale di ASL1 ha salutato i dipendenti, riscontrando un clima positivo pur nella criticità del momento affrontato.

«Ho portato la vicinanza di tutta l’azienda ad uno dei reparti in prima linea nella gestione dell’emergenza senza dimenticare il contributo fondamentale di tutti gli altri settori aziendali di ASL1 – afferma il direttore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – Una vicinanza apprezzata che si aggiunge ai numerosi messaggi di stima e solidarietà pervenuti all’ASL1 da parte della cittadinanza. Un clima di collaborazione che deve proseguire attraverso il rispetto delle norme igienico sanitarie, delle misure di protezione personale e delle disposizioni ministeriali».

A proposito, l’ASL1 ricorda ai cittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario, in presenza di sintomi (febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stati in stretto contatto con una persona affetta da Covid-19) di non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli studi medici ma contattare telefonicamente il medico di base o il numero di emergenza 112.