Coronavirus, sono 66 i pazienti ricoverati al San Martino. Venti in Rianimazione

Genova. Salgono a 66 i pazienti ricoverati al San Martino di Genova per coronavirus. In particolare, per infezione da Covid-19, i malati ricoverati presso il reparto di Malattie infettive sono 35. Venti i pazienti più gravi, ricoverati in Rianimazione. Altre 11 persone sin trovano al Padiglione 10 dell’ospedale.

Non si registrano nuovi decessi.