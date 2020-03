Imperia. Il personale del Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo che sta gestendo l’emergenza Covid-19 ha ricevuto stamattina direttamente in corsia, la colazione. L’iniziativa è del Bistrot del Duomo di Porto Maurizio.

«Questa mattina abbiamo deciso di portare la colazione calda ai nostri Supereroi, le persone che stanno facendo turni assurdi, che rischiano ogni giorno la vita per noi, i ragazzi del Pronto Soccorso di Imperia», scrivono i gestori sulla pagina Facebook.

«Chiediamo a tutti voi di sostenerli, in primis rispettando le regole, e poi se avete piacere, anche come abbiamo fatto noi, con una colazione o un pasto caldo, loro sono la nostra forza. In bocca al lupo ragazzi e buon lavoro!».