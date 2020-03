Coronavirus, sindaco Scullino: «A Ventimiglia i migranti devono stare al Campo Roja e non in giro per la città»

Ventimiglia. «I francesi respingono i migranti che trovano sul loro territorio e gli stranieri, a piedi, entrano e si disperdono in città, senza essere controllati, senza sapere se anche loro, come noi tutti, siano portatori del virus! Noi dobbiamo restare a casa e lo facciamo e loro circolano?». E’ furibondo, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che per la gestione dei migranti in città ha deciso di chiedere aiuto al prefetto di Imperia.

«Bisogna subito evitare che i migranti siano spinti in Italia e poi lasciati a spasso – aggiunge Scullino – Devono essere accompagnati dalla frontiere al Campo Roja di Bevera e da lì non devono uscire, come non escono di casa gli italiani».