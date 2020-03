Coronavirus, i sindaci del Ponente fanno squadra: istituito tavolo permanente a Ventimiglia

Ventimiglia. I diciotto sindaci del comprensorio Intemelio (da Ventimiglia fino a Ospedaletti, entroterra compreso), si sono radunati nel pomeriggio nel palazzo comunale della città di confine per discutere, insieme dei provvedimenti da adottare per fronteggiare l’emergenza coronavirus e adottare la stessa linea condivisa.

«Siamo preoccupati ma determinati a prendere decisioni comuni per il bene di tutti i cittadini», dichiara il padrone di casa, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. «Come primo provvedimento abbiamo istituito un tavolo permanente – ha aggiunto -. Ci incontreremo ogni lunedì alle 15,30 insieme ai rappresentanti della Protezione civile».

«Quella di oggi è stata una riunione importante perché 18 sindaci hanno cercato, insieme, di analizzare i riflessi che la diffusione del coronavirus comporta – afferma Davide Gibelli, sindaco di Camporosso -. Si è parlato dei rimedi da adottare in questa situazione di emergenza, con una situazione che evolve di ora in ora in peggio. Proprio in prospettiva di un peggioramento, si adotteranno una serie di misure, a livello di uffici comunicali, per cercare di mettere in campo l’azione per prevenire una ulteriore diffusione del virus. Cercheremo di fare una campagna di informazione in maniera congiunta».

Gli fa eco il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che dichiara: «Stiamo puntando su due cose: la prima è la comunicazione, soprattutto verso i giovani, che sembrano non recepire il problema. Siamo consapevoli che la prevenzione comporta restrizioni fortissime per le attività commerciali, quindi, in secondo luogo, stiamo lavorando per chiedere al Governo la sospensione di crediti e altri tributi».

Anche il sindaco di Vallebona, Roberta Guglielmi, ha sottolineato l’importanza di adeguarsi alle indicazioni di Governo e Regione: «In questo momento di grande difficoltà è l’unione che fa la forza – dice -. Siamo in un momento critico che ci vedrà sempre più esposti quindi dobbiamo essere tutti bravi a seguire quello che ci viene detto di fare».

Scullino, in qualità di sindaco del comune capofila del distretto socio-sanitario, ha deciso di istituire una sorta di “ufficio” dedicato esclusivamente all’emergenza coronavirus in modo che l’informazione sia centralizzata a Ventimiglia e tutti i colleghi del territorio possano essere costantemente aggiornati di quello che succede. «Alla prossima riunione del tavolo – aggiunge il sindaco – Inviteremo un responsabile dell’Asl 1 imperiese. Siamo molto preoccupati e abbiamo bisogno di essere redarguiti su quello che sta accadendo».

«Ai cittadini chiedo di seguire le indicazioni che arrivano dal Governo e da Genova – è l’appello che Scullino fa a nome di tutti i colleghi -. Vanno evitati i luoghi affollati, è necessario lavarsi spesso le mani ed evitare in ogni modo i contatti. Mi rivolgo soprattutto ai giovani: bisogna avere pazienza, non ammassarsi nei locali. E’ un momento particolare e difficile: fate una passeggiata all’aperto con la vostra fidanzata invece di stare chiusi in un locale. Molti pensano che si tratti di una banale influenza: la disinvoltura è troppa. Per contenere il fenomeno bisogna fare qualche piccolo sacrificio».