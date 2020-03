Coronavirus, sindacati soddisfatti per l’ok ai test sierologici

Imperia. «Nonostante la risposta dell’ASL sia arrivata con un po di ritardo rispetto alla richiesta del Sindacato, rincuora il fatto che l’ Azienda sia partita con i test sierologici». Lo dichiarano i segretari provinciali Tiziano Tomatis e Alessandro Petrini (FP-CGIL), Nico Zanchi (FP-CISL) e Riccardo Ronca (UIL FPL).

«Le Organizzazioni sindacali FP-CGIL FP-CISL e UIL-FPL – si legge in una nota congiunta – nell’esprimere soddisfazione per la decisione di avviare, finalmente, lo screening sierologico per l’accertamento della eventuale positività al COVID-19 a tutto il personale dell’ASL, delle Strutture Socio-Assistenziali e Riabilitative , auspicano, considerando la notevole quantità di prelievi giornalieri, la possibilità di avere in pochi giorni un quadro più preciso e definito. Quadro che permetterebbe la realizzazione di percorsi più organizzati nell’arginare il diffondersi del virus tra e verso i lavoratori, nel ridurne l’alta percentuale di contagiati e nel garantire più sicurezza e maggiore controllo nel contenimento dell’epidemia».