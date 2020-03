Coronavirus, Silpcgil-Uil Polizia Liguria: «Rispettiamo le regole, tuteliamo la vita»

Genova. La Federazione SILPCGIL /Uil Polizia, in rappresentanza dei tanti poliziotti che si trovano oggi in prima linea per affrontare questa emergenza nazionale, torna a rivolgersi ai cittadini.

«I nostri poliziotti, come i tanti specialisti che lo Stato ha messo in campo per debellare questa pandemia, stanno affrontando, con grande senso di responsabilità, la prova a cui siamo chiamati. Una prova che, mai prima d’ora, si era manifestata.

Ebbene, nell’ambito della campagna #rispettiamo le regole, tuteliamo la vita!, ci uniamo a tutti gli organi ufficiali nell’invitarvi al rispetto delle regole, contribuendo così, in modo determinante, a salvare tante vite. Oggi nessuno può trascurare il rispetto dell’altro. Ne va del futuro di tutti noi, del futuro di un Paese intero! Lo Stato ha messo in campo ogni energia; dai il tuo contributo per aiutare queste persone che, come te, hanno una famiglia e lavorano per salvare la tua e quella di tutti» – affermano la Federazione SILPCGIL e Uil Polizia.